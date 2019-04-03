كينغستون تكشف عن حصول ذواكرها DDR4 2933MT/s المخصصة لمعالجة الخوادم على شهادة مصادقة بشأن التشغيل...

أعلنت ’كينغستون تكنولوجي أوروبا‘ المحدودة، ‘، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عن حصول ذواكرها المخصصة لمعالجات الخوادم Server Premier DDR4-2933 Registered DIMMs (سعة 8 و16 و32 غيغابايت) على شهادة مصادقة بشأن التشغيل والتوافق الكامل مع أنظمة منصة ’إنتل بيورلي‘ التي تتضمّن استخدام مُعالجات Intel® Xeon® Scalable (المعروفة سابقاً باسم Cascade Lake-SP). ويمكن الاطلاع على صفحة المصادقة والتحقق من خلال الضغط على هذا الرابط.

وقد تم تصميم وهندسة وحدات الذواكر Server Premier DDR4- التي تم التحقق من توافقها مع أنظمة منصة ’إنتل بيورلي‘- خصيصاً لضمان الاستفادة القصوى من إمكانات البنية الهيكلية الدقيقة سداسية القنوات لمعالجات ’إنتل‘ المخصصة للخوادم. وبسرعة نقل بيانات تصل الى 2933 ميغابايت في الثانية، يتوافق استخدام هذا الجيل الجديد من الذواكر مع عائلة مُعالجات Intel Xeon Scalable الحديثة. وتضمن كل وحدة ذاكرة نقل البيانات وفق نطاقٍ ترددي يصل عند الذروة إلى 23.46 غيغابايت/ ثانية ويمكن أيضاً دمج عدّة وحدات للحصول على أداءٍ متعدد القنوات، الأمر الذين يضمن الحصول على أداءٍ عالي الكفاءة لتطبيقات الخوادم التي تتطلب ذواكر ضخمة اليوم.

وتحتل’كينغستون‘ مكانةً متصدّرة على مدى أكثر من ثلاثة عقود ً كعلامة تجارية رائدة وموثوقة لمنتجات الذواكر المصممة خصيصاً لتمكين العملاء من تشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم. وتتميز منتجات ذواكرServer Premier بقائمةٍ تصنيفية مُغلقة للمواد، وذلك لضمان اتساق العلامة التجارية ومراجعة ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية، والتواءم مع الاختبارات الصارمة والديناميكية للكفاءة والموثوقية، والتي تضمن تلافي الأعطال وحالات التلف والإخفاق المبكرة في المصنع قبل شحن المُنتجات إلى الأسواق. وتتمثل أهم عناصر النجاح الرئيسية لعملية اختبار المنتجات في التزام ’كينغستون‘ بإجراء مُحاكاة لأعباء العمل لدى العملاء باستخدام نفس اللوحات الأم الموجودة في مراكز البيانات الخاصة بهم.

وتشمل مزايا ذواكر Server Premier ما يلي:

قائمة تصنيفية مُغلقة للمواد (BOM)

إشعارات تغيير المنتج (PCN) لفترة تتراوح بين 45-90 يوماً

شهادة التحقق من التوافق مع المنصة التشغيلية للخوادم

شهادة توافق مع الخوادم من قسم النظم والتعاون حول المنتجات لدى ’إنتل‘

شهادة كفاءة وجودة من الشركة المصنعة للوحات الأم

سرعات أولية لذواكر DDR4 بدءاً من 2400 MHz

ضمان لمدى الحياة

أفضل الخدمات والدعم على مستوى القطاع

بهذه المناسبة، قال ماركو زيغلر، منسق قسم الخطوط الديناميكية لذاكرة الوصول العشوائي المخصصة للخوادم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ’كينغستون‘: "عملنا على إجراء اختبارات تحقق وتوافق صارمة ودقيقة لمنتجاتنا من ذواكر Server Premier DDR4-2933MT/s الحديثة والمصممة لمعالجات الخوادم. وقد أصبحت هذه الذواكر جاهزة للنشر والاستخدام في معالجات الخوادم التي تعتمد على منصة Intel® Xeon® Scalable الجديدة والمتطوّرة". ونثق أن مكانتنا الرياديّة في القطاع من حيث تميّز الخدمات ومعايير الجودة ودورة الحياة الطويلة للمنتجات ستسهم في تعزيز مكانة ذواكر Server Premier كعلامةٍ تجارية مُفضلة لدى مصنعي المعدات الأصلية ومراكز البيانات الرائدة في العالم. ويسعدنا أيضاً أن نتيح لعملائنا الكرام فرصةً غير مسبوقة للتواصل مع فريق خبرائنا الذين يحرصون على تقديم مشورة فنية مستنيرة حول سبل تعزيز أداء الذواكر إلى أعلى المستويات في مراكز البيانات التابعة للعملاء".

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وتندرج ذواكر Server Premier ضمن محفظة ’كينغستون‘ المتنوعة من حلول الذواكر عالية الأداء المخصصة لمراكز البيانات التابعة للشركات والمؤسسات. هذا وقد أطلقت ’كينغستون‘ مؤخراً مجموعة أقراص الحالة الصلبة الجديدة DC500 Series المصممة خصيصاً لقطاع الشركات والمؤسسات. وترتكز هذه الأقراص على نفس معايير جودة الخدمة الصارمة التي تُطبّقها ’كينغستون‘، وذلك بهدف تقديم أداءٍ موثوق لعمليات إدخال وإخراج البيانات العشوائية، وضمان استجابة سريعة ضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من أعباء العمل المرتبطة بقراءة وكتابة البيانات. كما وتدمج محركات الأقراص هذه بين الحماية المتكاملة لمسار البيانات وحماية البيانات أثناء نقلها في حال الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، وذلك لضمان الحفاظ على أمان بيانات المستخدم.

وتشمل هذه الأقراص:

DC500R: ويُعتبر حلاً مثالياً للتطبيقات كثيفة القراءة مثل مراحل التشغيل والإقلاع، وخوادم الويب، والبنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب، وقواعد البيانات التشغيلية والتحليلات في الوقت الفعلي. وبفضل توفيره لمستوى تحمل قوي لكتابة البيانات في اليوم (.5 DWPD)، يتواجد نظام التخزين DC500R بسعات 480 غيغابايت و960 غيغابايت و1.92 تيرابايت و3.84 تيرابايت.

:DC500M تم تصميم هذا القرص خصيصاً للتعامل بكفاءة مع أعباء العمل متعدد الاستخدامات في التطبيقات التي تتميّز بتوازن أكثر من حيث متطلبات إدخال وإخراج بيانات القراءة والكتابة. ويوفر هذا القرص تحمل قوي لكتابة البيانات في اليوم (1.3 DWPD)، وهو مناسباً لسوق المخدّمات الضخمة المركّبة على الحوامل، وخوادم مركز البيانات الفائقة، ومزوّدي الخدمات السحابية التي تتطلب أنظمة تخزين منخفضة التكلفة وعالية الأداء. ويتوفر بسعات 480 غيغابايت و960 غيغابايت و1.92 تيرابايت و3.84 تيرابايت.