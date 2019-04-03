الامارات | انجاز 70% من المرحلة الأولى لتمديديات الغاز الطبيعي في الساف بكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن انجاز 70% من المرحلة الأولى لتمديديات الغاز الطبيعي في الساف بكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 70% من المرحلة الأولى لمشروع تمديدات شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الساف بمدينة كلباء بطول 12 كيلومتر ويخدم عدد من المناطق الحيوية مثل الساف وحي البحيرة ومربع 19 و20 ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر أغسطس القادم.

وأشار رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم إلى أن مشروع الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية شهد تطوراً كبيرا حيث تم انجاز 119 كيلومتر يستفيد منه حالياً أكثر من 502 مشترك في مختلف المناطق بمدينة كلباء كما تم انجازتمديدات بطول 125 كيلومتر وتوصيل الخدمات لاكثر من 1064 بمدينة خورفكان ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة بمعدلات زمنية تسبق المعدلات الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع .

وأوضح أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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وأكد بأن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي بإمارة الشارقة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال « الاسطوانات « حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأكد مدير إدارة التطوير والتميز المؤسسي بالمنطقة الشرقية راشد الكابوري أن العمل جاري في المرحلة الأولى بمنطقة الساف في كلباء وسيتم الانتهاء من انجاز المشروع خلال أغسطس القادم وسيتم تدفق الغاز في التمديدات وتصبح جاهزة للتوصيل لسكان المنطقة والذين يزيد عددهم عن 210 منزل، مشيراً إلى ان الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق بمدينة كلباء سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

وأوضح أنه تم إكتمال كل الترتيبات اللازمة لتمكين المشتركين في هذه المناطق الجديدة من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي ويمكن للمشتركين الآن الشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الاجراءات المتبعة لدى الهيئة فور الاعلان عن الانتهاء من الخطوط الرئيسية.

واضاف بأن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.