الامارات | تحديد سرعة المركبات على طرق أبوظبي في الأحوال الجوية المتقلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سرعة المركبات على طرق أبوظبي في الأحوال الجوية المتقلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن تطبيق قرار يلزم السائقين بقيادة المركبات بسرعة مخفضة على الطرق خلال أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة اعتباراً من الأحد المقبل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي سيتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار .

وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية أو أي وسيلة أخرى تراها السلطة المختصة ضرورية لإعلام الجمهور في حينه.

وحثت السائقين على ضرورة ترك مسافة أمان كافية خلال الظروف الجوية المتقلبة، و الالتزام بالسرعات الموضحة والمتغيرة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق ، والتي تنبه السائقين بتغيرها وخفضها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.

Advertisements

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي بالتنسيق مع شركاؤها الاستراتيجيين فعلت اللوحات الإلكترونية على كافة الطرق السريعة في إمارة أبوظبي التي لا توجد فيها أبراج ذكية ، لتنبيه السائقين لخفض السرعات المقررة حالياً على الطرق، أثناء الظروف الجوية غير المستقرة، والتي تشمل «الضباب والرياح والغبار والأمطار» وخفضها إلى 80 كم/‏‏‏الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً).

ولفتت إلى دور اللوحات الالكترونية في خفض السرعات الكترونياً على تلك الطرق، بحيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت انخفاض الرؤية هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع إلى السرعات الموضحة على اللوحات المرورية ، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية، من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية، ونشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر الأبراج الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق بما يعزز السلامة بمختلف الطرق.

ويتم تنزيل السرعات بعد عملية رصد انخفاض الرؤية على الطرق السريعة من خلال قنوات عدة، تشمل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومجسات الرؤية في الأبراج الذكية والدوريات المرورية على هذه الطرق، وبناء عليه سيتم تحديد إطار للمساحة الجغرافية التي يشملها.