الامارات | تعرف إلى أطول وأقصر أيام صيام رمضان بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أطول وأقصر أيام صيام رمضان بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، في تصريح لـ"الإمارات اليوم" إن أقصر أيام الصيام في رمضان المقبل ، المتوقع حلوله في 6 مايو المقبل، هو أول يوم في رمضان، إذ سيبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 33 دقيقة، في ما سيكون أطول أيام الصيام، هو آخر يوم في الشهر الكريم، إذ سيبلغ عدد الصيام 14 ساعة و 58 دقيقة.

وتوقع الجروان أن تكون أول منطقة يكون فيها بدء الصيام و بدء الافطار هي على العموم، مناطق الساحل الشرقي في الدولة، وتحديدا كلباء و ما حولها ، و آخر منطقة يكون فيها بدء الصيام و بدء الافطار ، منطقة الظفرة على العموم و تحديدا عند أقصى الحدود الغربية للدولة في منطقة الغويفات.

وذكر أن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وستقل ساعات الصيام فيه لأول منذ أربع سنوات عن 15 ساعة، حيث ستبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و 55 دقيقة.

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وقال الباحث الفلكي إبراهيم الجروان إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان يوم 5 مايو المقبل، الساعة 02:46 بتوقيت الإمارات حيث يكون وقت غروب الشمس على ارتفاع 5 درجات من الأفق الغربي، ويغرب بعد غروب الشمس بفترة 30 دقيقة، مشيرا إلى أن رؤيته ستكون ممكنة ، وعليه يكون الاثنين 6 مايو 2019 غرة شهر رمضان حسب معايير الرؤية الفلكية .

في سياق مصل، توقع الجروان أن يولد هلال شهر شوال يوم 3 يونيو المقبل الساعة 14:02 بتوقيت الإمارات و يكون وقت غروب الشمس مماسا على الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس ب فترة 3 دقائق ، فتتعذر رؤيته ، و يكون الاربعاء 5 يونيو غرة شهر شوال حسب معايير الرؤية الفلكية.

وذكر أنه خلال شهر رمضان تكون معدلات درجات الحرارة العليا 41 ، و معدلات درجات الحرارة الدنيا 23 ، و الرطوبة النسبية بين 75% إلى 22% ، و متوسط سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة ويندر هطول الأمطار خلال هذا الوقت من العام.

ويتراوح طول النهار بين 13 ساعة و 10 دقائق في بداية الشهر الفضيل و بين 13 ساعة و 40 دقيقة في نهايته ، فيما تزيد ساعات الصيام بحدود الساعة و ربع الساعة عن طول النهار وهو الوقت بين الفجر و الشروق.