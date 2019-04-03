مستشفى دبي للجمال الأول في العلاج عالمياً

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر» فيديو عن مستشفى دبي للجمال، الذي يعد أول مستشفى من نوعه في العالم، وبلغت كلفته 40 مليون درهم، ويوفر المستشفى علاجات متخصصة للإبل في الدولة، تحت إشراف نخبة من الأطباء البيطريين.

ويمكن للمستشفى أن يتعامل مع 20 من الإبل في توقيت واحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، ويتوفر المستشفى على العديد من غرف العمليات، وغرف الأشعة، وغيرها، حيث ترتبط الإبل بشكل وثيق بتراث وثقافة وتاريخ الإمارات.

ويضم المستشفى حلبة سباق مصغرة لمساعدة الإبل على التعافي، وإعادة التأهيل، كما يعتزم المستشفى إجراء مشروعات بحثية على أجسام الإبل لكشف أسرارها.