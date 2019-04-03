عجمان (الاتحاد) كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، موظفي مركز الدعم الاجتماعي، ضمن مبادرة «نوصلك لتكريمك»، وذلك تطبيقاً لمنهجية التكريم والتقدير التي تتبعها القيادة العامة شرطة عجمان لتكريم منتسبيها المتميزين وإسعادهم، من خلال التوجه ومفاجأتهم لتكريمهم في مقر عملهم، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وزار قائد عام شرطة عجمان مركز شرطة الجرف الشامل بشكل مفاجئ، لتكريم الموظفين المتميزين في مركز الدعم الاجتماعي، والذين كان لهم الدور الأكبر في حصول شرطة عجمان على جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفل في دورتها الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم متميزين في شرطة عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.