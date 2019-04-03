60 خدمة في مركز شرطة دبي الذكي

دبي (الاتحاد) عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2019»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث خدماتها الذكية إلى جانب عرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز الشرطة الذكي (SPS).

وقدم الملازم أول سعيد الهاجري، شرحاً حول مهام مركز الشرطة الذكي (SPS)، مبيناً أنه يقدم إلى المتعاملين كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار اليوم، منوهاً بأن المركز يوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية، والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية.

وقدم الملازم أول عبد الرحمن بن فهد من مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي شرحاً حول لعبة «القفز المظلي» الافتراضية.

ومن جانبه، قدم الملازم أول حمد بن فارس من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، شرحاً حول الخدمات المتنوعة التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، كخدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة» وخدمة الإبلاغ عن «الحوادث المرورية والحوادث المجهولة»، وخدمة «كلنا شرطة» وخدمة «عين الشرطة»

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