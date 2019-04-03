بحث تنفيذ التحويلات المرورية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) ناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة في الإمارة أمس، الحلول المناسبة للتخفيف من الإرباك في حركة السير والمرور في مختلف الطرق والمسارات.

وركزت كلتا الجهتين على التحويلات المرورية، وتلافي وقوع أي مشكلة ناجمة عن سوء التخطيط والدراسة العشوائية، حيث تعتبر التحويلات الحالية مرحلة أولية من التحويلات المرورية المخطط لها لاحقاً، بما يتناسب مع متطلبات الموقع ومستخدمي الطرق.

جاء ذلك، خلال لقاء العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية يرافقه العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وبحضور المسؤولين المختصين بالدائرة، لاعتماد آلية عمل موحدة على أعلى معيار من التنسيق والدراسة المعمقة في تنفيذ التحويلات المرورية وتحديد مهام كل الطرفين على حدة، ودراسة ومناقشة الخيارات المتاحة قبل تنفيذ أفضل السبل من قبل إدارة المرور ومهندسي المشاريع.

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