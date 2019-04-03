توسعة شارع الشيخ زايد بأبوظبي بـ "مسار جديد"

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بدأت دائرة النقل أبوظبي الأعمال الإنشائية لإضافة مسار جديد على شارع الشيخ زايد بن سلطان «القرم الشرقي سابقاً» بهدف تقليل الازدحام المروري ليصبح عدد المسارات 5 بعد اقتطاع جزء من كورنيش القرم.

وبدأت الشركات المنفذة الأعمال الإنشائية لإزالة جزء من كورنيش القرم القديم في الشارع، وإزالة الحدائق والأرصفة وهدم المظلات الأسمنتية القديمة والأرصفة وأماكن انتظار السيارات، وذلك في المنطقة التي تبدأ من نهاية فندق القرم الشرقي بامتداد الكورنيش حتى بداية حديقة القرم الشرقي قبل المدخل المؤدي لشارع السعادة.

وتبلغ المسافة التي يقوم عليها المشروع الجديد 3 كيلومترات، حيث تنتشر المعدات الخاصة بجرافات مخصصة لعمليات الهدم والإزالة، حيث تم البدء في هذه الأعمال منذ يوم الجمعة الماضي.

كما تم إغلاق جزء من المسرب الأيمن للطريق بهدف تأمين العمال، فيما وضعت الشركات المنفذة الحواجز الأسمنتية لتأمين العمالة التي تعمل في المشروع.

وقال المهندس عبدالله العرياني مدير إدارة تخطيط النقل المتكامل بدائرة النقل في أبوظبي في تصريحات لإذاعة أبوظبي أمس: إن هناك بعض التحسينات المرورية وإجراء توسعة بشارع الشيخ زايد بن سلطان من فندق «انتارا» امتداداً إلى شارع شخبوط بن سلطان «المعروف بشارع السعادة»، إذ ستصبح خمس حارات، حيث سيتم اقتطاع جزء من الكورنيش، وستتأثر 16 مظلة أثناء عملية التوسعة ثم يعاد بناؤها بنفس الطابع.

وأضاف: «هذه التوسعة تستهدف استيعاب كثافة المركبات في أوقات الذروة، حيث سيقلل من الزحام المروري، وسيتم تنفيذ المشروع خلال مدة قياسية تبلغ 165 يوماً بمساعدة شركة مساندة وشركائنا الاستراتيجيين ولن ينتج عن عملية التوسعة أي عرقلة للحركة المرورية». ولفت إلى أنه لن يتم إغلاق الشارع نهائياً خلال سير العمل في المشروع، مشيراً إلى التنسيق مع شرطة أبوظبي وشركة مساندة لتنفيذ عملية الإغلاق عقب الساعة 12 في منتصف الليل لإنزال المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع وحتى الساعة السادسة صباحاً أو إزالة المخلفات، لكن الإغلاق لن يكون في بقية ساعات اليوم.

ودعا المهندس العرياني السائقين ومستخدمي شارع الشيخ زايد إلى التعاون ومراعاة عملية الإنشاءات واتخاذ الحيطة والحذر، واتباع سبل السلامة في أثناء القيادة على شارع الشيخ زايد، موضحاً أن تصميم الشوارع الحضرية في إمارة أبوظبي يهدف إلى سلامة مستخدمي الطرق.