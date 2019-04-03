"تنمية المجتمع" في أبوظبي: خطط لتفعيل دور "القطاع الثالث".. ورؤيتنا مسكن لكل مواطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الحرص على تمكين كبار المواطنين، انطلاقاً من الإيمان بقدراتهم وخبراتهم، بالإضافة إلى خطط لتفعيل دور «القطاع الثالث»، وهو القطاع غير الربحي الذي يسهم في تقديم خدمات لأفراد المجتمع دون انتظار الأرباح.

وكشف معاليه عن جانب من رؤية عمل هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية التي تم تدشينها ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، مؤكداً أنها ستكون حاضنة للأفكار التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأشار إلى أن «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» التي تعمل على تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين خرجت للنور خلال 5 أشهر فقط، وفق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، معرباً عن فخره بأن غالبية الكوادر العاملة في هذه المؤسسة من الشباب المواطن حديث التخرج.

وأوضح معاليه أن رؤية أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية للدولة شكلت جميعها مرتكزات لبلورة دور دائرة تنمية المجتمع.

وقال الخييلي: إن رؤيتنا لمجتمع أبوظبي خلال 10 أو 15 عاماً المقبلة تتمثل في ضرورة أن يكون هناك مسكن لكل مواطن من إمارة أبوظبي بشرائحهم كافة، والحفاظ على حياة كريمة لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وأسرة متماسكة وحاضنة لأفرادها ودور فعال لجميع أفراد المجتمع، وأطفال سعداء يشعرون بالأمان فهم قادة المستقبل بالإضافة كذلك إلى تمكين «أصحاب الهمم».

وأشار إلى أن استراتيجية أصحاب الهمم تضم 6 محاور رئيسة منها محور يتعلق بكيفية مراجعة السياسات والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الشريحة قبل الزواج، حيث نريد التأكد من التكاملية بين المراحل المختلفة في حياته وبين الخدمات حتى لا يكون هناك قصور في أي لحظة من عمره، ونضمن انسيابية الخدمات في المراحل كافة.

وأكد الحرص على ترسيخ ثقافة عامة في المجتمع حول الصحة العامة، وكذلك الصحة البدنية كما نسعى إلى إيجاد بيئة محفزة للمنافسات الرياضية تعمل على تأهيل رياضيين من الإمارة يمثلون الدولة خير تمثيل في المحافل العالمية.

وأضاف معاليه أن هيئة «معاً» بمثابة داعم لرؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، مشيراً إلى أنها ستكون الجهة التي ستحفز الناس على العطاء الاجتماعي، وكذلك خلق مؤسسات اقتصادية لا تسعى إلى الربح، وإنما تسعى إلى الدعم والمساعدة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الكثير من المحسنين يتمنون أن يضعوا أموالهم في خدمات متكاملة، تعود بالفائدة على المجتمع.

وأوضح أن هيئة «معاً» ستنشئ صندوقاً اجتماعياً لتصب فيه هذه المساهمات، وسيكون بمثابة حاضنة للأفكار التي ستعود بالفائدة على المجتمع، فـ «معاً» ستوفر لأصحاب الأفكار هذه الحاضنة، وتمنحهم كل الدعم الكامل من أجل بلورة فكرتهم لتنفيذها على الوجه الأكمل.

بطاقات بنكية لصرف الدعم المالي للمستفيدين

وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) بشأن تقديم الدفعات المالية للأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي والتي انطبقت عليها شروط ومعايير البرنامج.

Advertisements



ووقع الاتفاقية المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهناء الرستماني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعدد من المسؤولين من الجانبين بمقر هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وتهدف «الهيئة» من توقيع الاتفاقية إلى إصدار بطاقات مصرفية بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، بما يمكن من صرف الدعم المالي للمستفيدين بكل سهولة ويسر. ويمكن استخدام هذه البطاقات بكافة طرق الاستخدام، مثل سحب الأموال، والشراء من خلالها، ودفع الفواتير بمختلف الطرق.