لجنة في "الوطني" تناقش سياسة "المعاشات والتأمينات"

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبدالله الشامسي «رئيس اللجنة»، مناقشة محاور الموضوع.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة أحمد يوسف النعيمي «مقرر اللجنة»، وعفراء راشد البسطي، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وسالم علي الشحي، ومحمد علي الكتبي، وسعيد صالح الرميثي.

وأوضح الشامسي رئيس اللجنة أن «اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة محاور موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل تفصيلي وكامل، وفي انتظار مناقشتها مع ممثلي الهيئة الذين تم دعوتهم لحضور اجتماع اللجنة المقبل، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات بشأن محاور الموضوع».

وتابع أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور تتعلق بجهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وأضاف أن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي حول الموضوع، وأنه سيتم اعتماده بعد الاجتماع مع مسؤولي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومن ثم رفعه إلى رئاسة المجلس، تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، بعد تضمينه عدداً من التوصيات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعاتها مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وكذلك مع ممثلي جهات محلية ذات الصلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك للوصول إلى أفضل الرؤى والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير سياسة النظم التأمينية، وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وذكر أن اللجنة تستقبل آراء ومقترحات المواطنين حول الموضوع، خصوصاً فيما يتعلق بضم الخدمة وفترة تسلم المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة إلى التقاعد، وذلك لدراستها وصياغة الأنسب منها كتوصيات في التقرير النهائي للجنة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، وفقا للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن «للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها».