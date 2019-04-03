إنجاز عبّارتين جديدتين لتصريف مياه أودية جبل "جيس"

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة عبّارتين جديدتين لتصريف مياه أودية جبل «جيس»، استناداً إلى تقرير رفعته إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والذي أوصى بإنشاء 4 عبارات في المنطقة.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن الطريق المؤدي إلى قمة جبل «جيس» يشهد خلال فترة الشتاء تساقط كميات غزيرة من مياه الأمطار التي تسهم في جريان الشعاب وتشكل الأودية التي تقطع بدورها الطرق الموجودة على هذا المسار الحيوي الذي يقصده شريحة كبيرة من أهالي الإمارة، فضلاً عن الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي استدعى إيجاد عبارات جديدة على هذه المنطقة.

وذكر أن العبارات ستعمل على سرعة تصريف مياه الأمطار التي تتساقط من أعلى قمة الجبل على الطرق، وتؤثر بذلك على حركة السير والمرور، وتسهم في إيقاف سير بعض المركبات، وقد تسهم في وقوع الحوادث الخطرة كانجراف وانزلاق المركبات، وغيرها من الآثار المترتبة على المياه المتجمعة أو المتدفقة بسرعة كبيرة على هذه المنطقة الجبلية التي قد تشهد أيضاً في بعض الأحيان تساقط كميات مختلفة من الصخور والأحجار المختلفة الأحجام.

وأشار إلى أنه تم رفع تقارير خاصة إلى دائرة الخدمات العامة للعمل على تنفيذ عدد من العبّارات التي ستخصص لتصريف مياه الأمطار المتدفقة من أعلى قمة جبل جيس من أجل الحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، فضلاً عن غيرهم من أصحاب المزارع والمنازل الموجودة بالقرب من هذه المنطقة الحيوية.

من جهتها، أشارت مصادر في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، إلى أن الدائرة ماضية في استحداث عبّارتين تسهمان في تصريف مياه الأمطار المتساقطة على جبل جيس، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بجانب غيرها من العبّارات الموجودة التي تم تنفيذها في السابق، وكذلك السعي وراء التحديث، وتنفيذ الصيانة للعبارات الأخرى.