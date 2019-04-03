أبوظبي تستضيف اجتماعات لـ"العالمية للأرصاد الجوية"

أبوظبي (وام) بدأت أمس اجتماعات لجنة المناخ التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تقام تحت شعار «تنمية القدرات من أجل تقديم خدمات مناخية أفضل»، وتستمر ثلاثة أيام في مقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد «إن قدرة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية تعتمد للقيام بدورها في عمليات المراقبة الوطنية وجمع البيانات وتقديم الخدمات، على البنية التحتية وقدرة الموارد البشرية المتاحة لها، ما دعا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاعتبار تنمية القدرات الوطنية أولوية استراتيجية ضمن أولوياتها لضمان جودة هذه الخدمات».

وأوضح أن الاجتماع الذي يضم نحو 30 خبيراً دولياً من أنحاء العالم، يبحث تقديم المشورة بشأن تنمية القدرات من أجل تقديم الخدمات المناخية من قبل المرافق الوطنية للأرصاد الجوية، والمساهمة في دعم الإطار العالمي للخدمات المناخية وغيرها.

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