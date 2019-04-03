"بأناملي" يحتفي بالتوحد

الشارقة (الاتحاد) افتتحت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، المعرض الفني لطلاب مركز الشارقة للتوحد «بأناملي» الذي نظمه المركز في قناة القصباء، احتفالاً باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد تحت شعار «التقنيات المساندة والمشاركة النشطة».

وأكدت اليافعي قدرة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على الإبداع متى سنحت لهم الظروف، ووجدوا الاهتمام المناسب.

وأوضحت الدكتورة سهام الحميمات مديرة مركز الشارقة للتوحد، أنه يقدم خدماته حالياً لـ 75 شخصاً من ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث يشرف على تقديم هذه الخدمات المنسجمة مع أحدث التوجهات العالمية تعليمياً وتدريبياً وتهيئة مهنية ما يقارب من الـ 50 معلماً ومدرباً واختصاصياً.

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