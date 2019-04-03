هزاع النعيمي منسقاً عاماً لـ "دبي للأداء الحكومي المتميز"

دبي (وام )

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتعيين هزاع خلفان النعيمي، منسقاً عاماً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لسموه بضرورة تمكين الكفاءات الشابة، وتفعيل دورها في صناعة القرار وصياغة الخطط المستقبلية للإمارة بشكل يجسد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي طالما أكد أهمية دعم القيادات الشابة، وتحفيز روح العطاء الوطني فيهم كي يكونوا قدوة صالحة لشباب المستقبل.

يحمل هزاع النعيمي درجة الدكتوراه في قياس الكفاءة والإنتاجية من جامعة آستون في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في علوم الإدارة وإدارة الأداء من جامعة آستون في المملكة المتحدة، وقد شغل قبل تعيينه منسقاً عاماً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منصب رئيس جوائز ومبادرات التميز الحكومي في البرنامج.

يتمتع هزاع النعيمي بخبرة واسعة في مجال الإدارة الحكومية والتميز والابتكار وإدارة المبادرات، حيث عمل على العديد من المشاريع الحيوية على مستوى إمارة دبي، منها مبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومنظومة التميز الحكومي ومنتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية والتدريب الذكي، وتخرّج النعيمي في برنامج دبلوم خبير الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، وهو أحد منتسبي برنامج القيادات الحكومية المؤثرة لدى مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

كما تم تعيين الدكتور أحمد النصيرات مستشاراً أول للأداء الحكومي في مكتب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.