الامارات | «طرق دبي» تطلق 9 خطوط جديدة للحافلات في 7 أبريل الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق 9 خطوط جديدة للحافلات في 7 أبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تسعة خطوط جديدة داخلية للحافلات العامة، وتُطوّر خطوطاً أخرى، وذلك يوم السابع من أبريل الجاري، لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل إمارة دبي، بما ينسجم واهتمام الهيئة المستمر في إسعاد رواد وسائل النقل الجماعي، واستجابة للطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة بشكل خاص، وكذلك بهدف تعزيز التكامل مع مترو دبي وتعزيز الربط مع مدينة العين وإمارة الشارقة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في المؤسسة، عادل شاكري، إن الخطوط التسعة الجديدة للحافلات هي: الخط (20) وينطلق من منطقة الورسان (3) إلى منطقة النهدة عبر مطار دبي المبنى (2)، رابطاً محطتي مترو وحافلات الراشدية والمدينة العالمية بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في ساعات الذروة. والخط (E201) وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات العين، بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في ساعات الذروة. والخط الثالث (J02) ويربط المنطقة العالمية الحرة للإنتاج الإعلامي (IMPZ) بمنطقة المرابع العربية عبر مدينة دبي للاستوديوهات، بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في ساعات الذروة.

ويربط الخط الرابع (310) محطتي مترو وحافلات الراشدية بالمدينة العالمية، بزمن تقاطر يبلغ ثماني دقائق خلال ساعات الذروة، كما يربط الخط الخامس (320) محطتي مترو وحافلات الراشدية بواحة السيليكون والمدينة الأكاديمية، بزمن تقاطر يبلغ ثماني دقائق في ساعات الذروة. أما الخطان السادس والسابع فهما من الخطوط المغذية لمحطات المترو، وهما: الخط السادس (F34) ويربط محطة مترو مدينة دبي للإنترنت بمدينة دبي للإنتاج، عبر المنطقة العالمية الحرة للإنتاج الإعلامي، بزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة في ساعات الذروة، أما الخط السابع فهو (F37) ويربط محطة مترو مول الإمارات بمدينة دبي الرياضية، وينطلق الخط الثامن (E315) من محطة مترو اتصالات إلى محطة حافلات مويلح في الشارقة، فيما يتجه الخط التاسع (E316) من محطة مترو الراشدية إلى جامعة الشارقة (تقاطع شارع المطار).

وستُجري المؤسسة، اعتباراً من السابع من أبريل الجاري، تغييرات على عدد من الخطوط الأخرى للحافلات، وهي كالتالي: تقليص طول الخط (F30) ليكون بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة دبي للاستوديوهات، بدلاً من وصوله إلى المرابع العربية، وذلك لتقديم خدمة أسرع من مدينة دبي للاستوديوهات مع العدد الحالي من ركاب المرابع العربية، الذين سيستخدمون الخط الجديد (J02)، وتحويل الخط (F04) إلى خدمة دائرية لتعزيز النقل في شارع الخليج مقابل محطة حافلات سوق الذهب، وتقليص الخط (50) في منطقة الخليج التجاري لتسريع الخدمة.

كما ستُجري المؤسسة تغييراً على خطين آخرين هما: (F09) حيث ستضيف إطالة جديدة لهذا الخط إلى منطقة إطار دبي من محطة مترو الجافلية، وسيتم أيضاً إضافة إطالة دائرية جديدة للخط (24) لربط مركز صحارى بالخط الحالي.

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«طرق دبي»

تسعى إلى تعزيز

شبكة خطوط

الحافلات العامة

داخل إمارة دبي.