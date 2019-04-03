الامارات | «الداخلية» تطلق برامج توعية مجتمعية «ذكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق برامج توعية مجتمعية «ذكية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الداخلية مجموعة من البرامج التوعوية، عبر تطبيقها الذكي (moiuae)، بمبادرة من مكتب ثقافة احترام القانون، لتتيح بذلك قاعدة بيانات مهمة في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية، لكل مستخدمي التطبيق.

وقال مدير مكتب احترام القانون في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي، إن الوزارة توزع كتيبات وبروشورات توعوية متنوعة، في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية، وبدأت الحزمة الذكية من التثقيف بمعلومات يقدمها مكتب ثقافة احترام القانون، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإدارة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية الاتحادية.

وأضاف الشامسي أن خدمة التوعية المجتمعية، التي تم إطلاقها بست لغات، تشمل موضوعات مثل حقوق وواجبات العمال والموظفين والعمالة المساندة، وأصحاب الهمم والأطفال، والتعريف بتطبيق «حمايتي» و«الخط الساخن» والتنمر والدليل الاسترشادي للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة البشر، وجهود الوزارة في مجالات حقوق الإنسان و«ممتلكاتنا مسؤوليتنا»، والتعريف بأمن الأحياء السكنية وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على توسيع عمل هذه التوعية الذكية، بالتنسيق مع بقية الإدارات والقطاعات الشرطية، بحيث تصبح كل كتيباتها التوعوية متاحة للجميع.

وأفاد نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون وصاحب المبادرة، الرائد حمدان سهيل الحفيتي، بأن المبادرة تعمل على إتاحة الفرصة لكل أفراد المجتمع، للوصول إلى هذه المعلومات التوعوية عبر وسائل ذكية وبصورة مستحدثة، تخدم التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية في تقديم خدمات ذكية سلسة وسهلة، ومتاحة لكل أفراد الجمهور.