الامارات | شرطة دبي تحول خدمات مرورية إلى ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحول خدمات مرورية إلى ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، مراكز إسعاد المتعاملين في إدارة تحصيل المخالفات والخدمات المرورية، وإدارة متابعة المخالفات، واطلع على مدى تطبيق تلك الإدارات الفرعية على خطة التحول الذكي، في تقديم الخدمات التي أعلنت عنها شرطة دبي.

وأفاد بأن شرطة دبي أعلنت، في مارس الماضي، أنه اعتباراً من الأول من أبريل الجاري، سيتم تطبيق المرحلة الثانية من خطة التحول الذكي في تقديم الخدمات، ووقف تسلم ثماني خدمات جديدة حضورياً، لافتاً أنه تم إيقاف الثماني خدمات في مراكز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، والاكتفاء بتقديمها إلكترونياً.

وأوضح أن الخدمات التي تم إيقافها تشمل طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، طلب إصدار بدل فاقد، تقرير حادث مروري، دفع المخالفات المرورية، طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (بطاقة ائتمان)، شهادة بحث الحالة المرورية، طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، شهادة براءة الذمة المرورية، وكشفاً بالمخالفات المرورية، مؤكداً أن جميع تلك الخدمات متوافرة على العديد من القنوات الذكية التي توفرها شرطة دبي، وتشمل تطبيق الشرطة على الهاتف الذكي، وموقع الشرطة الإلكتروني، ومراكز الشرطة الذكية.

وذكر أن المرحلة الثالثة سيتم تنفيذها في شهر يونيو المقبل، بواقع أربع خدمات، ليصل عدد الخدمات المحولة إلى ذكية إلى 25 خدمة.