الامارات | إصدار بطاقات مصرفية لمستحقي الدعم الاجتماعي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار بطاقات مصرفية لمستحقي الدعم الاجتماعي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول بشان تقديم الدفعات المالية للأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، والتي انطبقت عليها شروط ومعايير البرنامج.
وتهدف الهيئة من توقيع هذه الاتفاقية إلى إصدار بطاقات مصرفية بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول بما يمكن من صرف الدعم المالي للمستفيدين بكل سهولة ويسر.
وأوضحت الاتفاقية أنه يمكن استخدام هذه البطاقات بكافة طرق الاستخدام مثل سحب الأموال، والشراء من خلالها ودفع الفواتير بمختلف الطرق.
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