الامارات | حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بتعيين رئيس لدائرة السياحة والآثار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين. ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2019 على تعيين الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيسا لدائرة السياحة والآثار في أم القيوين. كما نص المرسوم على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ التوقيع علية وينشر في الجريدة الرسمية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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