"السياحة والثقافة" تعثر على أدلة أثرية جديدة لأقدم مستوطنة في أبوظبي

اكتشف خبراء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي خلال عمليات التنقيب والحفريات التي استمرت على مدى خمسة أسابيع خلال شهري فبراير ومارس 2019 في جزيرة مروح أدلة مهمة تؤكد الممارسات المعمارية والفنية المتقدمة لسكان أبوظبي الأوائل في فترات تاريخية مبكرة جداً ترجع إلى العصر الحجري بالإضافة إلى الكشف عن مزيد من المعلومات عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبوظبي قبل حوالي 8,000 عام.

وتبعد جزيرة مروح حوالي 100 كلم غرب مدينة أبوظبي وحوالي 25 كلم عن شمال غرب ميناء المرفأ ويستقر موقع الحفريات أعلى هضبة من الحجر الجيري الصخري في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة، ويتكون الموقع، الذي تم اكتشافه للمرة الأولى عام 1992 أثناء مسح أثري للجزيرة، من سبعة تلال على الأقل يبدو أنها بقايا انهيار هياكل صخرية من العصر الحجري الحديث.

وركزت الحفريات الأثرية السابقة على أحد أصغر التلال في الموقع وأسفرت عن العثور على مبنى حجري من ثلاث غرف يتميز بحالته الجيدة وجودة بنائه، علاوة على عدد من اللقى المهمة الأخرى، منها جرة خزفية مستوردة يمكن مشاهدتها حالياً في "متحف اللوفر أبوظبي" بالإضافة إلى نصال أسهم من الصوان وأزرار من محار اللؤلؤ معروضة حالياً في "قصر الحصن".

وشملت الاكتشافات الأخرى العديد من شظايا الأواني الفخارية، والخرز المصنوع من الحجر والمحار، والأصداف البحرية، وعظام الأسماك، وعظام ثدييات مثل الغزال وبقر البحر، وعظام الدلافين.

واتسع نطاق الحفريات منذ عام 2017 مع التركيز على أكبر تل في الموقع، مما كشف عن الكثير من المباني الحجرية.

وأظهر موسم التنقيب الذي انتهى مؤخرا أهمية هذا التل حيث تم العثور على مجموعة استثنائية من القطع الأثرية حول المبنى الحجري، بما في ذلك عدد كبير من نصال الأسهم الحجرية فضلاً عن شظايا أوانٍ فخارية مزخرفة وغير مزخرفة، وتتميز شظايا الإناء المزخرف بطلاء كثيف جميل وتعتبر أقدم قطعة فنية زخرفية معروفة في دولة الإمارات.

وأظهرت اختبارات تحديد العمر الكربوني لعينات فحم مأخوذة من طبقات مختلفة من التربة أن الموقع تم استيطانه منذ فترات مبكرة جداً، قبل ما بين 8,000 إلى 6,500 عام.

وزار معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي جزيرة مروح مؤخراً لمتابعة التقدم في الحفريات وأعمال التنقيب عن الآثار في الجزيرة.

وقال إن أعمال التنقيب المستمرة في جزيرة مروح تساهم في الكشف عن معلومات أثرية مذهلة تخبرنا الكثير عن تاريخ أبوظبي والمنطقة وأسلوب حياة أجدادنا الأوائل، مشيراً إلى أن دائرة الثقافة والسياحة تواصل جهودها لحماية واستدامة المواقع الأثرية التي تُجسد أصالة تراثنا الثقافي وتساعدنا على فهم ماضينا، وتمنحنا فرصة تقديم صورة أكثر وضوحاً ودقة عن حضارة أبوظبي العريقة للأجيال الحالية والمقبلة وتوفر جزيرة مروح المزيد من الأدلة الجديدة على ثراء ماضينا الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ.