قرقاش: عطاء سفرائنا وبعثاتنا الدبلوماسية مصدر فخر واعتزاز

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن عطاء سفرائنا وبعثاتنا الدبلوماسية مصدر فخر واعتزاز.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حضرنا اليوم بقصر الرئاسة مراسم أداء القسم لمجموعة من سفراء الدولة أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عطاء سفرائنا وبعثاتنا الدبلوماسية مصدر فخر واعتزاز، وسجل الدولة الإيجابي والحافل طريق معبّد للمزيد من الإنجاز والتميّز".