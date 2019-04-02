ماستركارد تفوز بجائزة "أفضل شركة مدفوعات مستقبلية للعام"

أعلنت ماستركارد (NYSE: MA)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن فوزها بجائزة "أفضل شركة مدفوعات مستقبلية للعام" ضمن جوائز مجلة أرابيان بيزنس للتقنية، وذلك لقاء ابتكاراتها المستمرة الهادفة لبناء مستقبل تقنية سداد الدفعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإعادة تصور تجربة مدفوعات المستهلك من خلال الحلول التقنية الحديثة.

وانطلاقًا من سعيها لإحداث أثر إيجابي في حياة الملايين من الناس وتمكين المجتمعات من المضي نحو اقتصادات رقمية أكثر تطورًا، أطلقت ماستركارد وطورت مجموعة من التقنيات، الأولى من نوعها في العالم، وحققت العديد من الإنجازات الهامة خلال العام الماضي.

ومن بين هذه الإنجازات، اختيار الشركة لتصبح الشريك التقني الرسمي لمعرض إكسبو دبي 2020، بهدف تقديم أحدث الابتكارات في مجال الدفعات لزوار المعرض الذي يعتبر من بين أكبر المعارض العالمية ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة. وبالإضافة لذلك، ساهمت ماستركارد في تمكين تنمية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر تعاون استراتيجي مع نظام المدفوعات الوطني “مدى” ، وأطلقت أول حلول المدفوعات التي تستخدم تقنية التعرف على الهوية بواسطة السمات البيولوجية في الكويت، فضلًا عن تسريع اعتماد المحافظ الرقمية وخدمات المدفوعات عبر الهاتف المتحرك في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

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وفي هذا السياق، قالت بياتريس كورناكيا، نائب أول رئيس قسم التسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: "تعتبر هذه الجائزة شهادة على ثقة شركائنا الراسخة بعلامتنا ومنتجاتنا وحلولنا. نحن نستخدم تقنياتنا وخبراتنا التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في المنطقة لجعل المدفوعات أكثر أمانًا وبساطة في مختلف أنحاء المنطقة".

هذا وأقيم حفل توزيع جوائز مجلة أرابيان بيزنس للتقنية في فندق جميرا أبراج الإمارات يوم 31 مارس.

الصورة من قبل ITP: بياتريس كورناكيا، نائب أول رئيس قسم التسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد، وغورانغ شاه، نائب الرئيس الأول للشؤون الرقمية والمختبرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد يستلمان الجائزة.