لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 70 مليوناً و609 آلاف درهم لسداد مديونية عدد من الحالات

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 70 مليوناً و609 آلاف درهم لسداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها, وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وقال راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة إن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ "18" مبلغ 70 مليوناً و609 آلاف درهم لسداد مديونية عدد من الحالات من فئات المطلوبين قانونياً والمحكوم عليهم بقضايا مالية والغارمين والمعسرين والمتوفين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ "18" بلغ 662 مليوناً و599 ألفاً و153 درهماً، فيما بلغ مجموع المستفيدين 1320 حالة.