"ماجد" ترحب بالربيع وتدعو أصدقاءها للاستمتاع به

دعت مجلة ماجد في عددها 2093 ،أصدقاءها للاستمتاع بفصل الربيع و تعلم الدروس منه.

تعرض المجلة في صفحة " 10 حقائق" عدداً من المعلومات المفيدة مثل السفينة النرويجية "سيمفونية البحار "، أضخم سفينة ركاب في العالم التي تتسع لنحو 6680 راكباً، ومعلومة عن العود آله موسيقية وترية شائعة في الشرق، وعن "فينوس" نبات يتغذى على الحشرات الطائرة كالذباب والنحل ،وكيف اصبح زحل أجمل كواكب المجموعة الشمسية وغيرها من الحقائق.

وتروي "الجدة ظبية" خروفتها التي تحمل عنوان" بديح بديحوه "، عن قصة فتاة يتيمة الأم تعيش مع والدها الصياد وزوجته القاسية والتي ترفض كل من يتقدم لخطبيتها لكي تظل في خدمتها.

أما "سفير التسامح" ماجد فيساعد اخته في الحصول على هدية مناسبة لصديقتها روبا ،التي تحتفل بمهرجان "هولي "وهو احتفال الألوان في شهر مارس بالتراشق بمساحيق ملونة تعبيرا عن الفرح ووداع فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع.

تدور قصة "عالم سالم" في ان الماء نعمة ولابد من ترشيد استهلاك المياة عند سقي الشجر، وعدم هدره لأن الفائض قد يؤذي جذور الشجر .

تتناول صفحة "أصل الأشياء" أصل اختراع الساندويش الذي ظهر في اليونان منذ زمن بعيد ، حيث ظهر نوع من الخبز يسمى بيتا يقطع الى شرائح مثلثة وتوضح بداخلة قطع اللحم ثم عرفه الانجليز والنمساويون.

تسلط "سينما الأطفال" هذا الأسبوع الضوء على فيلم " “The Angery Birds، تدور قصة الفيلم حيث يعيش الجيمع في سعادة وسلام بطله الطائر الأحمر "ريد" الذي يُجبر على حضور جلسات علاجية للتحكم في غضبه وهناك يلتقي بصديقيه الجديدين "نشوك" ، السريع جدا و"بومب" الذي يكاد أن ينفجر حين يغضب وينقلب كل شي راساً على عقب حين تصل إلى الجزيرة مجموعة خنازير خضراء تدعى أنها في رحلة استكشافيه، لكن "ريد" يشك في أمرها ويحذر الجميع منها دون أن يصغى إليه أحد، على أن ينفذ الخنازير مخططهم ويسرقوا بيوض الطيور ويرحلوا عن الجزيرة تاركين إياها في حالة من الدمار والفوضى.

الأصدقاء "بصحبة ماجد" يتعرفون على العديد من المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية التي يزخر بها الوطن العربي، وتستحق الزيارة ومنها (مدائن صالح )والتي تسمى ايضا الحجر ثاني أكبر مدن الأنباط لعبت دورا محورياً في إزدهار امبراطوريتهم ، بسبب موقعها على طريق تجارية مهمة أنذاك تربط بين أسيا وأوربا وكانت تسمى طريق التوابل وسيطر الأنباط على طريق التجارة من مدائن صالح إلى ميناء غزة شمالاً على البحر الأبيض المتوسط وتكشف نقوش المقابر التي عثر عليها في المدينة عن اسماء اشخاص عاشو في ه1ا الوقت وعلاقاتهم ببعضهم.

سيكون القراء كعادتهم على موعد أسبوعي مع قصص شخصياتهم المحببة، مثل "كسلان "، و"أمونة" و"فطين "، وغيرهم من شخصيات وضيوف المجلة