أطباء "هيلث بوينت" يقدمون علاجات فورية لأسنان 1516 رياضياً من أصحاب الهمم

أعلن مستشفى "هيلث بوينت" التخصصي في أبوظبي، أحد مرافق شبكة "مبادلة" للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، أن أطباء الأسنان التابعين له، والذين شاركوا في مبادرة التوعية الصحية "الابتسامة الخاصة" خلال فعاليات الأولمبياد الخاص – الألعاب العالمية أبوظبي 2019 عبر إجراء فحوصات مجانية للرياضيين المشاركين من أصحاب الهمم، قد أكملوا عملهم المميز الذي بدأوه وذلك بإجراء المزيد من الفحوصات وتقديم علاجات فورية لنصف الرياضيين الذين تم فحصهم أول مرة للتأكد من سلامة أسنانهم وخلوها من مشاكل التسوس.

وأوضح المستشفى الرائد في أبوظبي أنَّ 1516 رياضياً (44.2 بالمائة) ممن خضعوا للفحوصات خلال مبادرة "الابتسامة الخاصة"، التي تُعد جزءاً من برنامج "الرياضيين الأصحاء"، يعانون من مشاكل تتعلق بتسوس الأسنان فضلاً عن أنَّ 4 من كل 10 رياضيين (38.6 بالمائة) أظهروا علامات لالتهابات في اللثة، أو ما يعرف عادةً بأمراض اللثة.

وقالت الدكتورة إلهام سعيد محمد عباس، طبيبة أسنان وممارس عام في مستشفى "هيلث بوينت" أن هذا الرقم يبدو للوهلة الأولى مخيفاً وصادماً بالنسبة للكثيرين، ولكن في حقيقة الأمر، تُعد مشاكل التسوس والأمراض المتعلقة بالتهاب اللثة شائعة إلى حدٍ كبير بين أصحاب الهمم.

وأضافت الدكتورة عباس المتخصصة في علاج "أصحاب الهمم" أنَّ "العديد من الأشخاص الذين فحصناهم قد عانوا من هذه المشاكل نتيجة عدم العناية بالأسنان وتفريشها بشكل مستمر إلى جانب تناول الوجبات الغذائية السكرية وعدم إجراء فحوصات منتظمة للأسنان. كما أنَّ الشيء المؤسف أن بعض هذه المجموعة قد عانوا في السابق من عدم الراحة أو الألم لفترات طويلة بسبب صعوبة تواصلهم مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية وأخصائيي خدمات الرعاية الصحية".

وشددت الدكتورة عباس على أن الفحوصات المنتظمة والدورية تعد إجراءً هاماً ينبغي على الجميع الالتزام بها إذا ما أرادوا التمتع بصحة فم جيدة مضيفةً أن تكرار فحوصات الأسنان يعتمد بالدرجة الأولى على حالة أسنان كل شخص إضافة إلى الحالة الصحية للثة وهو ما يحدده عادة الطبيب المختص.

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وكان أطباء "هيلث بوينت" قد أجروا فحوصات مجانية لأسنان أكثر من 3429 رياضياً من أصحاب الهمم ضمن إطار مبادرة "الابتسامة الخاصة"، إضافة إلى منح إحالات عاجلة لـ 146 مريضاً لإجراء المزيد من الفحوصات.

ووجد الأطباء أنَّ 313 (9.1 في المئة) رياضياً من المجموعة التي خضعت للفحوصات الطبية يعانون من آلام في الفم. وفي حين أن بعض هذه الحالات كان نتيجة ظروف وعوامل مؤقتة مثل تقرحات الفم وغيرها، والتي عادةً ما تُشفى من تلقاء نفسها دون الحاجة لتدخل طبي، فقد تمت إحالة العديد من الحالات الأخرى للمتابعة.

واختتمت الدكتورة عباس: "كان أحد الرياضيين الشباب ممن قمت بفحصهم يعاني من تورمات في الوجه مع عيون حمراء مائيّة. وكون هذه الحالة تتعدى نطاق خبرتي، فقد قمت بإحالة الرياضي إلى أخصائيي أمراض العيون المنخرطين في مبادرة ’العيون المفتوحة‘ التابعة لبرنامج الرياضيين الأصحاء والتي قام بمهام إدارتها الطبية معهد العيون في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي". واكتشف أخصائيو فحص النظر أن هذا التورم يؤثر على رؤيته وتمت إحالته لإجراء عملية جراحية لمعالجة المشكلة. وتُعد هذه الحالة أحد الأمثلة الكثيرة للتدخل الناجح الذي يتعدى حدود النطاق الرئيسي للبرنامج".

تعتبر دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بمثابة مبادرة وبطولة عالمية تركز على تمكين "أصحاب الهمم" من ذوي الإعاقات الذهنية بالاعتماد على الإيجابيات التي توفرها الرياضة، حيث تتيح هذه البطولة لهم التعبير عن مهاراتهم وقدراتهم في عالم الرياضة. وتشكّل مبادرة "الابتسامة الخاصة" جزءاً من برنامج "الرياضيين الأصحاء" للأولمبياد الخاص والهادف إلى تحسين قدرة أصحاب الهمم على التنافس فضلاً عن مساعدتهم على اتباع نمط حياة صحي من خلال توفير الفحوصات الطبية والخدمات والجلسات التثقيفية بالتزامن مع المسابقات والمنافسات. وشاركت الدكتورة شرينا يعقوب الشريف الهاشمي، طبيبة أسنان متخصصة للأطفال في مستشفى "هيلث بوينت" إلى جانب الدكتورة عبّاس، في قيادة مبادرة الابتسامة الخاصة، كأطباء سريريين