الامارات | شرطتا أبوظبي وعجمان تقبضان على عصابة "الاحتيال الهاتفي"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطتا أبوظبي وعجمان تقبضان على عصابة "الاحتيال الهاتفي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان، على عصابة، مكونة من 24 شخصاً "آسيوياً"، أرّقت مضاجع الجمهور باتصالاتٍ احتيالية.

وأفاد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على جوائز مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.

وقال إن هذه الواقعة تعدّ استكمالاً لقضيتين مماثلتين، تم الإعلان عن تفاصيلهما مطلع فبراير الماضي، والتي أسفرت عن ضبط عصابة آسيوية آنذاك.

وعبر عن تقديره لجهود التنسيق والتعاون مع شرطة عجمان في الإطاحة بالمخططات الإجرامية للعصابات الثلاث.

ووفقاً للعقيد سلطان الكعبي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في "المديرية"، أن الإجراءات التي تم اتخاذها أسهمت في التوصّل إلى أفراد العصابة، الذين كانوا يديرون عملياتهم بشقة مستأجرة في عجمان، بحيث تم ضبط عدد من الهواتف المتحركة، والمبالغ المالية، وشرائح الاتصال، التي تم استخدامها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

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وأشار إلى أن بلاغات وردت مؤخراً من الضحايا الذين تم استهدافهم عشوائياً من قبل أفراد العصابة الإجرامية، حيث قاموا بتحويل الأرصدة الهاتفية قبل أن ينقطع الاتصال بهم، واكتشافهم أنهم تعرضوا للاحتيال ،وخسارة أموالهم .

وطالب الجمهور بتجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يدّعون أنهم ربحوا جوائز مالية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828

وكانت شرطة أبوظبي، اطلقت حملة توعية لمكافحة الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، تحت شعار "خلك حذر"، تخاطب الجمهور، باللغات "العربية والإنجليزية والأوردو"، وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية، بالأساليب التقنية الحديثة والتقليدية، مؤكدة الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم، والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة، بتدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل معها لمنع انتشارها، وتعزيز الأمن و الأمان .

وتشارك في الحملة، هيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وقطاع المصارف والبنوك.. كما تنفذها، مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارتي المعلومات الأمنية و الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة.