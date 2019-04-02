حاكم أم القيوين يطلع على استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية وخططها المستقبلية

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية وخططها المستقبلية وفق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

واستمع صاحب السمو حاكم أم القيوين لشرح واف ومفصل من معالي وزير تطوير البنية التحتية حول أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .

واطلع سموه من معالي الدكتور النعيمي على خطط الوزارة وبرامجها التي تعتزم القيام بها مستقبلاً ، وقدم معاليه شرحاً حول عدد من المشاريع والخطط وتطوير الخدمات التي تقوم بها الوزارة.

حضر المقابلة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري.

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