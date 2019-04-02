ساحة للتزلج في حديقة صقر برأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة الخدمات العامة وهيئة السياحة في رأس الخيمة عن بدء الأعمال الإنشائية في أول ساحة تزلج في حديقة صقر العامة بالإمارة، وتضم الساحة المزمع افتتاحها خلال شهر مايو المقبل العديد من الحواجز المختلفة التي تناسب المتزلجين من كافة المستويات وتشمل الأهرام والحواف والضفاف والسكك الدائرية، وجميعها مصمم خصيصاً لتحويل حديقة صقر العامة إلى وجهة استثنائية للتزلج على العجلات وألواح التزلج ودراجات «بي إم إكس» الهوائية.

وأكد المهندس أحمد الحمادي مدير الدائرة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات التطويرية لخدمة جميع زوار الحديقة من مختلف فئات الجمهور ويأتي بالتزامن مع عدد من المشروعات التطويرية للحديقة التي ستكون بحلة جديدة خلال العام الجاري عند اكتمال المشروعات التطويرية الأخرى.

وأضاف: أنجزنا 80% من الطرق الداخلية للحديقة وبطول حوالي 2.5 كيلو متر للمرحلة الأولى، التي جرى خلالها إحلال الطرق القديمة بالحديقة وتوسعتها لتكون بعرض 4 أمتار.

وتابع، الساحة الحالية أول ساحة مخصصة للتزلج في إمارة رأس الخيمة ومن شأنها إثراء قائمة المرافق المجتمعية التي توفرها الإمارة لزوارها وسكانها، وبموقعها المتميز في حديقة صقر، مشيراً إلى افتتاح هذه الساحة سيشهد تنظيم إحدى الفعاليات التي ستساهم في استقطاب عشاق رياضة التزلج من الدولة وخارجها.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية

أن هذه الساحة تأتي في إطار المبادرات المتواصلة التي تطلقها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف تلبية مختلف تطلعات زوار الإمارة وسكانها.

وتابع: تمتد ساحة التزلج المقرر افتتاحها في شهر مايو من هذا العام على مساحة قدرها 620 متراً مربعاً، وتتميز بتصميم فريد من نوعه، حيث تعتبر ساحة التزلج الوحيدة المشيدة داخل حديقة عامة في الدولة وسوف تبنى حول مساحة خضراء ضمن محمية شجر الغاف في حديقة صقر.

وتابع: رياضة التزلج على الألواح ستنضم للمرة الأولى إلى قائمة الألعاب الأولمبية في عام 2020، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته هذه الرياضة الشعبية بالتحول إلى رياضة شهيرة عالمياً واكتسابها تقديراً واسعاً بفضل تأثيرها الإيجابي على الشباب.

من ناحيته أكد سعيد علي الكاس نائب مدير مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة أن المشروعات التطويرية لحديقة صقر والتي من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري ستشمل إعادة افتتاح شلال المياه وإضافة الألعاب المائية للحديقة بالتزامن مع حركة التوسع في الممرات والطرق الداخلية بالحديقة ونقل المدخل الرئيسي للحديقة ليكون جهة الطريق الدائري بدلاً من المدخل الحالي الذي سيخصص لدخول الأفراد فقط.

وتابع: انتهينا من تشييد الشلال وجرى اختبار المضخات وسيكون جاهزاً للعمل خلال مايو المقبل بالتزامن مع الألعاب المائية التي سيجرى افتتاحها خلال الصيف بعد تطوير البركة القديمة التي كانت تضمها الحديقة.