حاكم أم القيوين يسدد رسوم كهرباء «مصنع الثلج» للصيادين

سعيد أحمد (أم القيوين)

تكفل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتسديد رسوم توصيل التيار الكهربائي لمصنع الثلج، بقيمة 115 ألف درهم، دعماً للصيادين المواطنين في الإمارة.

وثمن جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، مبادرة صاحب السمو حاكم أم القيوين، واهتمامه البالغ بفئة الصيادين، مؤكداً إن مبادرات سموه لا تتوقف، فقد تكفل بإنشاء وتجهيز المصنع بمبلغ إجمالي 653 ألف درهم، والآن أمر بتسديد توصيل التيار الكهربائي له، بعد أن تأخر تشغيله نحو 3 أشهر بسبب إجراءات ومتطلبات الجهات المعنية.

وأضاف إن المصنع يقع على خور الإمارة بالقرب من سوق السمك، وتبلغ طاقته الإنتاجية 20 طناً يومياً، وسوف يغطي احتياجات جميع الصيادين بالإمارة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيله الشهر المقبل، موضحاً أن المصنع ينقسم إلى قسمين، ينتج كل قسم 10 أطنان ثلج، عبارة عن 900 «قالب ثلج» يومياً، توزع على 450 كيساً، ويزن الكيس الواحد 50 كيلو جراماً، ويبلغ سعره 10 دراهم، ويضم مستودعا لتخزين 40 طن ثلج، وآلة خاصة لطحن الثلج، وسيعمل على مدار 24 ساعة من دون توقف.

وأكد جاسم حميد، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستغطي احتياجات جميع الصيادين في الإمارة، والفائض سيعرض للبيع في الأسواق الأخرى، وفقاً للعرض والطلب بعد تغطية احتياج الصيادين أولاً، وستعود أرباح المصنع للصيادين في آخر العام، مؤكداً أنه تم توفير براد سعة تخزين 200 كيس ثلج في مرسى الميدان بتكلفة 26 ألف درهم، لتغطية حاجة الصيادين في المرسى.