سعود القاسمي: رأس الخيمة ملتزمة بتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه أمس، في مدينة صقر بن محمد، وفداً يضم عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعنية بالاقتصاد والملاحة البحرية.

وقال سموه خلال اللقاء: إن الإعلام نافذتنا على العالم لنظهر من خلاله إنجازاتنا ومكتسباتنا الحضارية التي من شأنها ترسيخ رؤية الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في القطاعات كافة. وأكد سموه المكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارة كمحور إقليمي في حركة التجارة البحرية عبر تاريخها الملاحي العريق والدور الاقتصادي الهام بفضل موقعها الاستراتيجي على خارطة الملاحة البحرية.

ونوه إلى التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تطوير الخدمات والبنى التحتية في موانئها وربطها بشبكة الموانئ العالمية، فضلاً عن دعم الشركات العاملة فيها بمجموعة واسعة من الأعمال المتعلقة بالاستيراد والتصدير وخطوط النقل والشحن البحري وفق أحدث التقنيات المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية.

وأشاد الوفد الإعلامي بما حققته رأس الخيمة من تقدم ونمو في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى إقامة شبكة متطورة من الموانئ والمرافئ والمرافق الملاحية في الإمارة ما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز ملاحي عالمي في المنطقة.

يأتي اللقاء ضمن جولة للوفد في المرافق البحرية تنظمها «مدينة رأس الخيمة الملاحية» للاطلاع على جهود الإمارة لتطوير قطاع الملاحة البحرية.