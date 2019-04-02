العين (وام) بدأت إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بالقطاع الجنوبي في بلدية مدينة العين تنفيذ أعمال مشروع مصدات الرياح، وإنشاء أحزمة خضراء بمنطقتي الظاهرة والوقن بتكلفة تقدر 3 ملايين و780 ألف درهم.

وتشمل المساحات الكلية لمصدات الرياح 2700 هكتار، فيما يبلغ عدد أشجار الأثل العربي 1000 شجرة ومثلها لأشجار الطرفاء، بالإضافة لعدد من الأعمال التطويرية والمسطحات الخضراء. يأتي المشروع ضمن خطة شاملة للتصدي لمشكلة التصحر وما ينتج عنها من تناقص لقدرة الإنتاج البيولوجي للأرض، والتقليل من الزحف الصحراوي وتعرية التربة، وحماية المنازل والحدائق والأشجار بالشعبيات.

وأوضح المهندس فيصل الكعبي مدير المشروع، أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ مصدات رئيسة متعامدة مع اتجاه الرياح مكونة من أشجار بيئية محلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3.7 مليون درهم لإقامة مصدات للرياح في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.