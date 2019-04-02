سفير الدولة بكندا يستعرض جهود تشجيع القراءة

أوتاوا (وام) استعرض فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، خلال زيارته مدرسة «تيرنبول» في العاصمة الكندية أوتاوا، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحفيز وتشجيع القراءة لما لها من أهمية بالغة في دعم المواهب وتطوير وبناء الإنسان وصقل مهاراته.

وأشار سعادته خلال الزيارة - بمناسبة شهر القراءة - إلى المبادرات المهمة والفعاليات القيمة التي تنفذها الدولة لتشجيع القراءة على جميع المستويات ونشر ثقافة العلم والمعرفة، ومن أهم تلك المبادرات، «تحدي القراءة العربي» الذي يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة «50» مليون كتاب خلال عامهم الدراسي.

وقام الرقباني خلال الزيارة بقراءة كتاب لطلاب الصف الأول في المدرسة لتشجيع الأطفال على القراءة، وأهدى المدرسة مجموعة من الكتب القيمة.

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