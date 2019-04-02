500 مليون درهم لتطوير البنية التحتية في عجمان

عجمان (وام)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة بتكلفة 500 مليون درهم، مؤكداً أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تسير بخطى واثقة ومدروسة لتحقيق استراتيجيتها الرامية لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل الإمارة، واضعةً الخطط المتكاملة، ومتبنية المشاريع والمبادرات المميزة التي تحقق أهدافها السامية.

جاء ذلك خلال تفقد سموه مشاريع الدائرة ومبادراتها الحالية والمستقبلية يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، وصالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحة، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على سير العمل في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وتجول في مركز عجمان X الذي أقامته الدائرة ليكون حاضنة لرواد التكنولوجيا من حول العالم والجهات الحكومية والمجتمع.

وقال سموه إن الدائرة تمتلك رؤية ثاقبة في ظل المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال مواكبتها التقنيات الحديثة، معرباً عن فخره ببرنامج سلسلة المستقبل الذي أثمر عن أربعة مشاريع مميزة.

كما اطلع سموه خلال زيارته على مشاريع تطوير الطرق التي تعكف الدائرة على إنجازها.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لفكرة تحديث نظام زاد الاتحادي 2019 الذي يعد منصة اتحادية للتجارة الغذائية بالدولة، وتسعى الدائرة من خلال النظام للربط الإلكتروني مع النظام الاتحادي، وربط النظام مع نظام التفتيش الذكي لدعم المفتشين ميدانياً، حيث يوفر النظام جميع بيانات الإفراج والتحليل المخبري، ممكناً المستهلك من معرفة سلامة غذائه ودور الجهات الرقابية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي لسمو ولي عهد عجمان أن الدائرة حققت العديد من الإنجازات بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي قدم ولا يزال يقدم أنواع الدعم كافة لإنجاح المشاريع وتحويلها لواقع.

وقال إن الكفاءات المواطنة تواصل عملها الدؤوب في كل وقت، بما فيه خير ورفعة الإمارة، طامحةً لتحقيق التغيير المنشود.