محمد بن سعود: الشباب عماد الوطن

رأس الخيمة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الظيت بمدينة صقر بن محمد أمس مجلس شباب رأس الخيمة برئاسة محمد جاسم الجلاف الزعابي منسق مجلس رأس الخيمة للشباب، ويضم المجلس كلاً من: أماني ثويني، وأنوار حمد، وشماء حمدون، وعبدالعزيز إبراهيم، وفاطمة موسى، ومحمد جاسم، وهند عبدالرحمن.

ورحب سموه خلال اللقاء بالتشكيل الجديد للمجلس التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب في دورته الثالثة، مقدما التهنئة على اختيارهم أعضاء هذا المجلس الذي يهدف إلى تطوير مبادرات ذات صلة باهتمامات الشباب في الدولة، وتنفيذ مشاريعهم من خلال تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة، متمنيا لهم كل التوفيق في إنجاز رسالتهم وتأدية مهامهم والانطلاق بالعمل الشبابي إلى آفاق واعدة قوامها التمكين واستدامة التميز.

وأثنى على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لفئة الشباب ورعايتهم، خاصة باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركا فاعلا لمسيرة التنمية وهم عماد نهضة الوطن ومستقبله، مؤكدا سموه بأن الشباب أثبتوا في مختلف ميادين ومجالات العمل امتلاكهم القدرات الخلاقة والإرادة الصلبة لإحداث التحولات المطلوبة، وتعزيز فرص تحقيق استراتيجيات الدولة نحو المستقبل لصناعة قصص نتباهى بها في مختلف المحافل الدولية وعلى الصعد كافة.

وقال سموه: إننا على ثقة بأن الشباب عند مستوى توقعات القيادة، وفي سباق مع الزمن لإظهار جدارتهم في مواجهة التحديات وخدمة الوطن، وسيكونون دائماً القوة الدافعة والطاقة المحركة لمسيرة التنمية المباركة، وحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز صدارة الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية. واستمع سموه إلى شرح مختصر حول الدور الذي سيقوم به المجلس في إعداد الأفكار والمبادرات الشبابية، والعمل على تنفيذ تلك الأفكار والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى تنمية وتدريب وصقل المواهب للشباب، إضافة لتقرير الربع الأول لعام 2019 والذي يحتوي على خطة المجلس السنوية، وإحصائيات شباب الإمارة، وأبرز التحديات التي تواجههم والتي على إثرها وضع المجلس خطة برامجه وأنشطته.

وقدم الأعضاء شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.