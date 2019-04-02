القبيسي تبحث مع رئيس النواب الأرجنتيني تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي أمس معالي ايميلو مونزو رئيس مجلس النواب الأرجنتيني والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مع التأكيد على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية أرجنتينية بهدف تفعيل علاقات التعاون في شتى المجالات، ودعم مختلف المؤسسات في البلدين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وتبادلت معالي الدكتورة القبيسي ورئيس مجلس النواب الأرجنتيني الحديث حول مختلف القضايا على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة وعلى المستوى العالمي، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأطلعت معالي الدكتورة القبيسي، رئيس مجلس النواب الارجنتيني على مسيرة التطور والنهضة الشاملة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات بفضل القيادة الرشيدة للدولة.

وأشارت معاليها للجان الصداقة واتفاقية التعاون والتفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية عربية، لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المجموعة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، بما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المجموعة في ظل المبادئ المشتركة والأسس التي يمكن البناء عليها.

مؤكدة أهمية إنشاء لجنة صداقة مع الأرجنتين بين البرلمانيين، لأهميتها في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم عمل الجانبين وتسهيل تنقل المستثمرين ورجال الأعمال.

وقالت إن المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل ونحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين ومن خلال عملهم والعلاقات مع برلمانات العالم. ومن جهته أكد معالي ايميلو مونزو أن رئيس الجمهورية الأرجنتيني يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في كافة الجوانب، مشيرا إلى إمكانية التنسيق وتفعيل التعاون والشراكة والاستفادة من خبرات البلدين في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.

وأشار الى أهمية تعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وأهمية تبادل الخبرات بين المجلسين ورغبته أن يستضيف المجلس الوطني الاتحادي وفد من أعضاء البرلمان الارجنتيني ليطلعوا على التجربة البرلمانية الإماراتية ويتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وتفاهم بين البرلمانين.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من الدكتور محمد المحرزي، ومطر الظاهري، وجاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالمجلس.