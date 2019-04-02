رئيس البرلمان الأرجنتيني يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام) استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في واحة الكرامة معالي إيميليو مونزو رئيس البرلمان الأرجنتيني برفقة حرمه الذي يزور الدولة.

واستعرض فخامة الرئيس مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة، والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع الضيف إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة، ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة توجه إلى سجل الزوار حيث قام بتسجيل كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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