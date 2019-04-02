سهيل المزروعي: «ساعة الأرض» تعزز ترشيد الاستهلاك

أبوظبي (وام) أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة بتطبيق أفضل المعايير العالمية والممارسات المستدامة لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة والتي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050.

وقال معاليه إن احتفال الإمارات بساعة الأرض والتي حملت هذا العام شعار «تواصل مع الأرض» يؤكد على مواصلتها في تعزيز مساهماتها وجهودها البيئية الدولية من خلال تنظيم فعاليات مختلفة في إمارات الدولة بالتزامن مع واحد من أبرز الأحداث البيئية والتي تشارك فيها مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع سنوياً.

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