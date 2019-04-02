سفير الدولة بكازاخستان يلتقي قائد الحرس الوطني

نور سلطان (وام) التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان بالفريق روسلان جاكسيليكوف قائد الحرس الوطني بجمهورية كازاخستان، واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وحضر اللقاء المهندس سالم سيف الكعبي سكرتير ثان لدى سفارة الدولة بكازاخستان.

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