عجمان (الاتحاد) وقعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والدكتور محيي الدين ثومبي الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، أمس الأول، مذكرة تفاهم. وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي: سيتم تقديم الدعم الصحي والعلاجي للأسر التي تكفلها المؤسسة بدعم من المجموعة، انطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية. وقال ثومبي: سيستفيد مواطنو الإمارة من خصومات ومميزات خاصة وحصرية من جميع الخدمات المقدمة في مدينة ثومبي الطبية، إضافة إلى الخدمات الطبية والرعاية الفائقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين «خيرية النعيمي» و«ثومبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.