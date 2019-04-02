«أبوظبي للتوحد».. خدمات متطورة ورعاية شاملة

بدرية الكسار(أبوظبي)

يقدم مركز أبوظبي التوحد الجديد بمنطقة الزعفرانة في أبوظبي التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عدداً من الخدمات لطلبة اضطراب طيف التوحد، والبالغ عددهم 150 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2018-2019.

وقالت عائشة سيف المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد: يستقبل المركز طلبة اضطراب طيف التوحد من المواطنين وأبناء المواطنات فقط من عمر سنتين إلى 5 سنوات في قسم التدخل المبكر، ومن سن 5 - 13 سنة في قسم التوحد، وما فوق سن 13 سنة يحول إلى إدارة التأهيل المهني، وتشمل الخدمات الأنشطة التربوية والمجتمعية، والبرامج الترفيهية والعلمية، وكذلك الخدمات العلاجية من العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب بالإضافة إلى الخدمات التأهيلية.

وأشارت المنصوري إلى أن هناك مجموعة من البرامج والخدمات المتكاملة لفئة اضطراب التوحد، ويتم العمل حالياً على برامج تعديل السلوك والخدمات العلاجية مثل: التخاطب والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي لبعض الحالات التي تحتاج، والتركيز أيضاً على المهارات التعليمية والأنشطة الاجتماعية والأنشطة الترفيهية، ولكل طالب البرنامج الخاص به حسب احتياجاته وحسب قدراته ومهاراته التي يبنى عليها البرنامج التعليمي والتأهيلي، كما يهتم المركز بصحة الطلاب من خلال توفير وجبات صحية لهم في كافتيريا المركز برفقة المعلمين والمشرفين عليهم.

كما تستخدم طرق علاجية استراتيجية لتعديل السلوك، واستخدام التكنولوجيا المساعدة إلى جانب اختيار برامج تعليمية متخصصة مثل برنامج التحليل السلوك التطبيقي ونظام للتواصل عن طريق الصور، واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في التعليم، ومنها اللوحات الذكية والسجادة الذكية وغيرها من التكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة أو التواصل معهم.