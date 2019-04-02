الامارات | الحرارة ترتفع 5 درجات خلال الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة ترتفع 5 درجات خلال الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد شهر أبريل الجاري، ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة، مقارنة مع شهر مارس الماضي، بمقدار ثلاث إلى خمس درجات مئوية، مشيراً إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى خلال الشهر الجاري قد يسجل 36 درجة مئوية، مقابل متوسط درجات الحرارة الصغرى الذي يصل إلى 23 درجة مئوية.

كما توقّع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً على السواحل والجزر الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر أبريل يعد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، والتي تتميز باختلاف وسرعة تغيّر في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

وأشار المركز إلى أنه خلال هذه الفترة تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر أبريل سيشهد ارتفاعاً مقارنة مع شهر مارس، بمقدار ثلاث إلى خمس درجات.

وقال: «يشهد هذا الشهر أيضاً ضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار، كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، لاسيما خلال النصف الأول منه».

ولفت إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى خلال أبريل يراوح ما بين 32 و36 درجة مئوية، بينما يراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية، فيما يصل متوسط سرعة الرياح إلى 13 كم/‏‏‏‏ساعة.

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وفي ما يتعلق بتفاصيل الحالة الجوية للأيام الأربعة المقبلة، أفاد المركز بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي على شبه الجزيرة العربية والدولة، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً على السواحل والجزر الغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، على أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س، على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح أن الطقس غداً سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً على المناطق الساحلية والغربية، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار، بينما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان. كما يظل طقس الخميس المقبل غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على المناطق الغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، على أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، بينما تظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، كما تظل الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

تكرار حدوث الضباب

قال المركز الوطني للأرصاد إن عام 2015 شهد أكثر معدلات تكرار حدوث الضباب خلال السنوات الماضية، حيث تكرر على مدى 11 يوماً، وأربعة أيام ضباب خفيف، كما شهد عام 2003 تسجيل أعلى كمية أمطار والتي بلغت 189.8 ملم على منطقة «رزين».

وأشار إلى أن متوسط الرطوبة النسبية العظمى خلال الشهر الجاري سيراوح ما بين 62% و82%، مقابل 18% إلى 28% لمتوسط الرطوبة النسبية الصغرى.