الامارات | 4 مبادرات لتشجيع المواطنين على الالتحاق بتخصصات التمريض

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادرات لتشجيع المواطنين على الالتحاق بتخصصات التمريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن إطلاق أربع مبادرات لتشجيع المواطنين على الالتحاق بتخصصات التمريض، ورفع نسبة التوطين في هذه المهنة، شملت خلق بيئة جاذبة للعمل تشعر الممرض بأهميته، وإيجاد سلم وظيفي واضح بالنسبة للعاملين في قطاع التمريض، والتأكيد على أن الممرض يقوم بدور مهم في القطاع الصحي، إضافة إلى إطلاق حملات في المدارس والجامعات لتشجيع الطلاب على الانخراط في مهنة التمريض، مشيرة إلى أن نسبة المواطنين العاملين في مجال التمريض في إمارة أبوظبي تبلغ 1%.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة «صحة»، الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، خلال المؤتمر الدولي الأول لتميز التمريض، الذي تنظمه «صحة»، حرص الشركة على توفير خدمات وقائية وعلاجية لمتعامليها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى الدور المهم للتمريض في المنظومة الصحية، باعتبار أن التمريض يقوم بدور أساسي فيها، وهو بمثابة القلب لأي مؤسسة صحية، وعليه الاعتماد في تقديم الرعاية للمرضى.

وقال: «تتطلع الشركة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة لإطلاق مسارات علمية متخصصة في التمريض، ومسارات ما بعد البكالوريوس، بهدف تشجيع المواطنين من الجيل الجديد للعمل في هذا القطاع الحيوي».

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وأشار إلى فوز أبوظبي باستضافة مجلس التمريض الدولي، في شهر سبتمبر عام 2021، إذ يمثل المجلس نحو 20 مليون ممرض وممرضة على مستوى العالم، ويتوقع مشاركة نحو 8000 مختص من مختلف دول العالم في دورة أبوظبي، لافتاً إلى أن المؤتمر الدولي لتميز التمريض الذي افتتح أمس يأتي في إطار الاستعداد لاستضافة مجلس التمريض العالمي.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للشؤون التمريض والقبالة والمهن الصحية المساندة، في «صحة»، الدكتورة عائشة المهري، أن الشركة تهيئ منشآتها الطبية من أجل الحصول على اعتماد المركز الأميركي للتمريض، وتطبق متطلبات «برنامج الطريق إلى التميز»، وهو برنامج أميركي للتميز في التمريض، لتكون «صحة» أول جهة طبية تحصل على هذا الاعتماد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ماجستير العناية التمريضية الحرجة

أوضحت قائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، الدكتورة أمينة المرزوقي، خلال المؤتمر الدولي لتميز التمريض، أنه سيتم قريباً افتتاح برنامج ماجستير في العناية التمريضية الحرجة في الكلية، وأن برنامج البكالوريوس فيها ينقسم إلى القسم العام، الذي يستقطب طلبة الثانوية العامة، وقسم التجسير للحاصلين على دبلوم تمريض، ويتيح لهم متابعة تحصيلهم العلمي للحصول على بكالوريوس التمريض، مشيرة إلى أن البرنامجين حاصلان على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، ويتم حالياً التحضير للحصول على الاعتماد الدولي.