الامارات | عمار النعيمي يعتمد مشروعات بنية تحتية بـ 500 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يعتمد مشروعات بنية تحتية بـ 500 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من مشروعات تطوير البنية التحتية في الإمارة بكلفة 500 مليون درهم، مؤكداً أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تسير بخطى واثقة ومدروسة لتحقيق استراتيجيتها الرامية لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل الإمارة، واضعة الخطط المتكاملة ومتبنية المشروعات والمبادرات المميزة التي تحقق أهدافها السامية.

جاء ذلك، خلال تفقد سموه مشروعات الدائرة ومبادراتها الحالية والمستقبلية يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، والأمين العام للمجلس التنفيذي، الدكتور سعيد سيف المطروشي، ومدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، ومدير عام دائرة التنمية السياحة، صالح الجزيري، ومدير عام التشريفات والضيافة، يوسف النعيمي، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على سير العمل في البلدية وتجوّل في مركز عجمان X، الذي أقامته الدائرة ليكون حاضنة لروّاد التكنولوجيا من حول العالم والجهات الحكومية والمجتمع. وقال سموه إن الدائرة تمتلك رؤية ثاقبة في ظل المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال مواكبتها التقنيات الحديثة، معرباً عن فخره ببرنامج سلسلة المستقبل الذي أثمر عن أربعة مشروعات مميزة ممثلة في مشروع أول حافلة ذاتية القيادة ومشروع مركز سعادة المتعاملين المدعم بالذكاء الاصطناعي ومشروع شرطة المستقبل، بالإضافة إلى مشروع المستجيب الأول.

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وقال سموه خلال اطلاعه على مشروعات تطوير الطرق التي تعكف الدائرة على إنجازها، إن الدائرة تهتم بصحة الإنسان وسلامته متبنية المشروعات التي تحقق هذا الهدف، من بينها مشروع مختبر الغذاء الذكي المتنقل، الذي سيتبنى أفضل التقنيات لإصدار التقارير المخبرية في ثوانٍ معدودة، بالإضافة إلى مشروع مختبر الغذاء الروبرتي الذي سيكون أول مختبر متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. وأضاف سموه أن الدائرة التي تمكنت من إتمام التحول الرقمي بشكل كامل تسعى الآن لإنجاز الرقابة والاستدامة الذكية، حيث اقترحت البلدية فكرة المشروع الذي يتضمن اتمام عمليات الرقابة البيئية من خلال مركبة ذكية تحمل أجهزة متطورة تحدد مصدر الانبعاثات المختلفة ومدى الالتزام البيئي، إلى جانب برامج نمذجة لتحديد الأسباب وتحليل البيانات ذاتياً دون الحاجة إلى وجود مختص بيئي.

واستمع سموه إلى فكرة تحديث نظام زاد الاتحادي 2019 الذي يعد منصة اتحادية للتجارة الغذائية بالدولة، وتسعى الدائرة من خلال النظام للربط الإلكتروني مع النظام الاتحادي وربط النظام مع نظام التفتيش الذكي لدعم المفتشين ميدانياً، حيث يوفر النظام جميع بيانات الإفراج والتحليل المخبري، ممكناً المستهلك من معرفة سلامة غذائه ودور الجهات الرقابية.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لسمو ولي عهد عجمان، أن الدائرة حققت العديد من الإنجازات بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي قدم ولايزال يقدم كل أنواع الدعم لإنجاح المشروعات وتحويلها إلى واقع، موضحاً أن الدائرة عقدت العزم على تقديم الأفضل الذي يصبّ في مصلحة كل فرد بالإمارة.