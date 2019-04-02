الامارات | 14 مبادرة مبتكرة احتفاءً بشهر التوحّد

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مبادرة مبتكرة احتفاءً بشهر التوحّد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل وزارة تنمية المجتمع باليوم العالمي للتوحّد الذي يصادف الثاني من أبريل كل عام، بتنظيم 14 فعالية ومبادرة مبتكرة تحت شعار «التقنيات المساعدة.. مشاركة فعّالة»، والتي تتضمن إقامة عدد من البرامج والفعاليات المجتمعية، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية هادفة، في إطار خطة توعية مستدامة وموجّهة تستهدف الأطفال المصابين بالتوحّد، والأسر، وفئات المجتمع كافة، وتستمر طوال شهر أبريل 2019 في جميع إمارات الدولة.

وتنظم الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، مجموعة من البرامج والفعاليات، التي تستهدف كل أفراد المجتمع للتوعية والتثقيف بطبيعة وماهية هذا الاضطراب واحتياجات الأشخاص من ذوي التوحّد، ومن هذه المبادرات إطلاق برنامج «أنا وأخي» لدعم أخوة التوحد، إضافة إلى توفير برنامج تدريبي للكوادر العاملة مع التوحد، والبرنامج التربوي الفردي - الخطة الفردية للتوحد.

Advertisements

وستوفر الوزارة أيضاً برنامج دعم أسر التوحد بشقيه «الإرشاد الجمعي» و«الضغوطات النفسية»، كما ستبادر الوزارة بإضاءة المباني على مستوى الدولة يوم الثاني من أبريل باللون الأزرق الذي يرمز عالمياً لاضطراب التوحد، وذلك من أجل التوعية به ولفت الأنظار نحو أهمية تطوير البرامج والخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأفضل صورة يتم التقاطها للمعالم المضاءة بهذه المناسبة، كما تطلق بالمناسبة ذاتها، هاشتاق (#مبدع_نفتخر_به) عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر التوحد.

حملة للتوعية باضطراب التوحّد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تنطلق الحملة السنوية الـ14 للتوعية باضطراب التوحّد اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد وتستمر حتى نهاية الشهر. وتهدف هذه الحملة، التي ينظمها مركز دبي للتوحّد سنوياً منذ عام 2006، إلى التوعية بضرورة دمج الأطفال المصابين بالتوحّد في المجتمع. وقال المدير العام وعضو مجلس إدارة المركز، محمد العمادي: «تتماشى حملة التوعية السنوية هذه مع استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم».