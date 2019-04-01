بدء تركيب بوابات التعرفة الذكية لمحطات مترو مسار 2020

بدأت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي تركيب بوابات التعرفة الذكية في محطات المترو لمشروع "مسار 2020"، والتي تتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات بطاقة نول والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات عالية الدقة والمزوّدة بتقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.
وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، أن البوابات الذكية الجديدة تعتبر من الجيل المتطور لبوابات التعرفة الذكية والتي تتمتع بمميزات عديدة وخصائص فنية وتقنيات ذكية عالية الأداء.
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