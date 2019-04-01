"قصر الإمارات" يفوز بجائزة أفضل علامة تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي

حصد فندق "قصر الإمارات" جائزة "أفضل علامة تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أفضل العلامات التجارية لمجلس التعاون الخليجي لعام 2019 الذي أقيم اليوم في العاصمة أبوظبي.

تسلّم السيد مارتن كرامر، المدير العام لفندق قصر الإمارات الجائزة بحضور حشد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من جميع أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على فوز الفندق بهذه الجائزة المُتميّزة، قال السيد كريمر: "نحن فخورون باختيارنا كأفضل علامة ضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وحقيقة أن هذه الجوائز لا تستند فقط إلى التقييم المالي ولكن أيضاً إلى تفضيلات المستهلكين، تجعل هذا الاعتراف أكثر قيمة لنا. وتعمل هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالعمل الشاق لفريق العمل في الفندق والتزامه الكامل".

ومن الجدير بالذكر أن جائزة أفضل العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تحديد والاحتفال ببناء العلامات التجارية المُتميّزة وتسويقها من قبل المنظمات والأفراد وفرق العمل. وتتمثل مهمة هذه الجوائز في تثقيف ونشر أهمية العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا تعتبر الجوائز علامة مرجعية في هذه الصناعة.

على الرغم من وجود منافسة كبيرة في هذه الفئة، فقد تمكّن فندق قصر الإمارات من نيل هذه الجائزة المرموقة بسبب استدامة ومصداقية العلامة التجارية في كافة أرجاء العالم، فضلاً عن زيادة الوعي والتواصل وفقاً لإدارة جائزة أفضل العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مُنظّمي هذا الحفل.