الامارات | قائمة العطلات الرسمية بالدولة لاتشمل يومي الاسراء والمعراج و"المولد النبوي"

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة العطلات الرسمية بالدولة لاتشمل يومي الاسراء والمعراج و"المولد النبوي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات أن العطلات الرسمية قد تم تحديدها مسبقا،ً في قرار مجلس الوزراء المنشور في 5 مارس والذي وحد بين عطلات القطاع الحكومي والخاص لتحقيق التوازن وتعزيز الأواصر الاجتماعية".

وهنأ مكتب الاتصال الحكومي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وحسب القرار المعتمد من قبل مجلس الوزراء لعامي 2019-2020، الذي اعتمد مطلع الشهر الماضي، فإن جدول العطلات الرسمية يخلو من عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف .

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وكان مجلس الوزراء قد اعتمد أخيراً قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القرار يشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.

وأكد المجلس أن القرار يهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في تنظيم سير العمل في القطاعين، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه، إضافة إلى أنه يمكّن المواطنين والمقيمين من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين كل فئات المجتمع، في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.

وتشمل عطلات العام الجاري للقطاعين الحكومي والخاص، حسبما نص عليه القرار: عطلة عيد الفطر أيام 29 رمضان إلى الثالث من شوال، وعطلة وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وعطلة عيد الأضحى من 10 إلى 12 ذي الحجة، وعطلة رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1441، وعطلة يوم الشهيد يوم الأول من ديسمبر، وعطلة اليوم الوطني يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.