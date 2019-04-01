الامارات | محتال يفر بعد الاستيلاء على 1.125 مليون درهم ويترك زوجته للمحاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محتال يفر بعد الاستيلاء على 1.125 مليون درهم ويترك زوجته للمحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي رجل عربي غيابياً وزوجته حضورياً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون و125 ألف درهم عن طريق الاحتيال على رجل عربي أوهمه المتهم الأول بقدرته على استخراج جواز سفر له من إحدى الدول الخليجية بدعوى أنه له صلات قوية بالحكومة وفر مباشرة بعد أن حصل على المبلغ نقداً وبموجب شيكات، وتبين أنه سبق إبعاده عن الدولة.

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة مساعد عضو النيابة خالد حسن المطوع إن الزوج المتهم نسج خيوط جريمته منذ عام 2013 بعد أن تعرف على المجني عليه من نفس جنسيته وعرض عليه استخراج جواز سفر خليجي له مستغلاً الظروف التي تمر بها دولته مُدعياً علاقته القوية بحكومة الدولة الخليجية والأسرة الحاكمة هناك، وطلب المتهم 610,000 درهم نقداً، ثم حرر المجني عليه شيكين الأول بمبلغ 197 ألف درهم والآخر بمبلغ 203 ألف درهم مسحوبين على أحد مصارف الدولة وتمكنت الزوجة المتهمة من صرف الشيكين لصالحها، وبعد عدة مطالبات استمرت سنة ونصف تقريباً اختفى المتهم وبمراجعة الجهات المعنية تبين بأنه مُبعد عن الدولة منذ عام 2002 ولم يدخل إلى البلاد وفقاً للأنظمة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما وفقاً لنص المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.