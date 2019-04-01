الامارات | بدء الأعمال الإنشائية في مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الأعمال الإنشائية في مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان عن البدء في إنشاء مشروع مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد الخيري، بكلفة 25 مليون درهم، وذلك لمواكبة التطورات الصحية في الدولة بمعايير دولية، والإسهام في تقديم أفضل الرعاية الصحية للفئات المحتاجة، وذوي الدخل المحدود من المرضى، وأيضاً لجميع فئات المجتمع.

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية الدكتور حقي إسماعيل، أن الجمعية استكملت أخيراً جميع متطلبات انشاء مستشفى زايد لليوم الواحد، من موافقات الوزارة والجهات المعنية لإنشائه وفق أفضل المعايير المتبعة بمجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى البدء فعلياً بعمليات البناء وجاري العمل بشكل مكثف لإنهاء بأسرع وقت ممكن، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله واستقباله للمرضى خلال العام القادم، حتى يكون داعم أساسي في معالجة المتعسرين مادياً.



وتابع بأن المستشفى سيضم 15 سرير للمرضى الذين يحتاجون الجراحات أو العمليات البسيطة والولادة، إضافة إلى احتوائه على قسم لغسيل الكلى بواقع 6 أسرة، وصالة لعمليات الولادة، وعيادات خارجية بكامل الاختصاصات، إضافة إلى مختبر أشعة وسحب الدم، مشيراً إلى أن المستشفى سيعمل بنفس طريقة وأسلوب مجمع الإحسان الطبي، وسيقدم خدماته للمستفيدين من الجمعية بالمجان، ومن المتوقع أن يستفيد منه 14 ألف شخص سنوياً.

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وبين بأن فكرة إنشاء المستشفى انبثقت من مجمع الإحسان الطبي الذي يوفر الخدمات الصحية المجانية للأسر التي تتفل بها الجمعية، وبعد أن رأت الجمعية بأن هناك أسر لا تستطيع دفع تكاليف العلاج المرتفعة في بعض المستشفيات، إذ ارتأت تقديم خدمات صحية بتكاليف بسيطة وعينية لهذه الفئة، ما دعاها إلى إنشاء مستشفى لجراحة اليوم الواحد تعنى بهذه الفئة المجتمعية.

وكشف عن استفادة 1200 شخص من مجمع الإحسان الطبي في كل شهر، سواء من العوائل التي تكفلها الجمعية أو من الزوار الذين يدفعون رسوم رمزية لتلقي العلاج، لافتاً بأن المجمع يوفر حالياً أجهزة طبية متطورة، وعيادات بكافة الاختصاص، ويدعم الحالات المصابة بعجز الكلى من خلال تقديم خدمة غسيل الكلى بالمجان، إذ تم توفير العلاج لغاية اللحظة لأكثر من 80 حالة.

وأكد أن من ضمن الأعمال الخيرية التي تقدمها الجمعية تخصيص مبلغ 18 مليون درهم سنوياً كمساعادات لزكاة المال، تستفيد منها 5 ألاف أسرة، منها رعاية صحية وتعليمية واجتماعية، مشيراً إلى نسبة الزيادة في المشاريع الخيرية هذا العام والتي بلغت 10% مقارنة بالعام الماضي.